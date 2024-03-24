الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

شهيدان ومصابون بقصف منزل في رفح

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

الأحد، 24-03-2024 02:10 م

لافروف: سبب تصرفات الغرب يعود لرغبته بمنع روسيا من أن تصبح دولة عظمى

6600041c4236042e7b17dad4


الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة تلفزيونية، إن تصرفات دول الغرب في أوكرانيا تمليها الرغبة في منع روسيا من أن تصبح قوة عظمى.

وتعليقا على الرأي السائد في بلغراد بأن الحرب الدائرة في أوكرانيا اليوم لم تبدأ في عام 2014، ولا بعد الانقلاب في كييف عام 2014، بل في عام 1999، عندما توقف الغرب عن إخفاء كل تطلعاته للعدوان، أكد لافروف أن هذا الطرح يتوافق تماما مع الموقف الروسي، الذي أوضحه الرئيس فلاديمير بوتين مرات كثيرة مؤخرا.

اضافة اعلان

 

ووفقا له، "بدأ ذلك بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي، وشعر الأمريكيون بأنه لم يعد هناك أي منافس على الجانب الآخر من الميدان. لقد رغبوا في تحويل روسيا إلى قوة إقليمية لا أكثر مع عدد كبير من المستشارين الأمريكيين في كل المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية الروسية".

ويرى لافروف أن دول الغرب المهيمنة حاولت إدامة هيمنتها من خلال "العيش على حساب الآخرين".

وأشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة بقيت لوحدها كأكبر وأقوى دولة. وسرعان ما باشرت بتحويل كل طموحاتها إلى إجراءات عملية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6600063f4236042ceb3a04c9

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

11

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

65fffd294c59b74e9871f446

مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم "كروكوس" الإرهابي

kate123-1

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

65ffee734236047ace18291d

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

3202411142710784885369

حزب الله يستهدف موقع جل علام ويحقق إصابات مباشرة

أخبار متعلقة
65ffb8fb42360415f75ea6e0

جنرال ألماني متقاعد: أوكرانيا لا تملك إمكانات عسكرية كافية لتحقيق الانتصار

65ee979e4c59b758e738db66

ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

65e304734c59b701316658dc

فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

65e078ee4236047a3f3d0af8

خبير أمريكي: إرسال "الناتو" قواته إلى أوكرانيا سيضع العالم على حافة الفناء

550157

زيلينسكي ينتظر "ميراج" الفرنسية

65db28f14c59b70cbb4a0601

وزير أوكراني: لدينا صواريخ أوكرانية الصنع مداها 700 كيلومتر