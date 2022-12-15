لبنان: التحقيق بالاعتداء على قوات اليونيفيل

الوكيل الاخباري- أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" في جنوب لبنان لمنع تكراره.

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وأعرب ميقاتي في بيان عن حزنه العميق وتعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية وإصابة 3 آخرين، متمنيا الشفاء للجرحى، مناشدا جميع الأطراف التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن .



وأبدى أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام " اليونيفيل" في جنوب لبنان.



ونوه بالتضحيات التي تبذلها قوات" اليونيفيل" في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس على استقرار المنطقة ولبنان.



وأجرى ميقاتي اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.



بترا