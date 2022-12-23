اليابان تعلن موعد إطلاق صاروخ النقل الجديد

الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه تقرر إطلاق صاروخ نقل من الفئة الثقيلة H3 في يوم 12 فبراير 2023 من مطار تانيغاشيما الفضائي الواقع جنوب غرب محافظة كاجوشيما.

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ووفقا للوكالة، سيطلق الصاروخ في الساعة 10.40 بالتوقيت المحلي (4.40 بتوقيت موسكو) وأن الفترة الاحتياطية لإطلاق الصاروخ هي 13-28 فبراير .



وكانت وكالة الفضاء اليابانية قد أجرت في الشهر الماضي بالتعاون مع شركة Mitsubishi Heavy Industries المنتجة الاختبارات اللازمة على الصاروخ، واعتبرتها ناجحة.



ويذكر ، أن الموعد الأولي لإطلاق الصاروخ كان في عام 2020، ولكن تقرر تأجيل عملية الإطلاق بعد اكتشاف اهتزازات في المحرك الرئيسي للصاروخ.



والصاروخ H3 ، هو أضخم صواريخ النقل اليابانية، ويعمل بالوقود السائل، طوله 63 مترا وقطره 5.2 متر ويمكنه حمل 4-6.5 طن. وهذا الصاروخ سيحل محل الصاروخ H2A الذي تستخدمه اليابان منذ بداية القرن الحالي، والذي يعتبر أحد الصواريخ المدعاة للثقة في العالم، حيث أطلق 45 صاروخا من هذا النوع كان 44 منها ناجحا.

روسيا اليوم