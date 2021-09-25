لقاء في نيويورك بين وزيري الخارجية السعودي والقطري

الوكيل الاخباري- التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".



وأشارت "واس" إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: روسيا اليوم