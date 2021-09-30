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الخميس، 30-09-2021 07:33 ص

ليبيا.. تحرير 7 مخطوفين بينهم مصريون في بني وليد

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الوكيل الإخباري - تمكنت القوات الأمنية الليبية من تحرير 7 رهائن من جنسيات مختلفة بينهم مصريون، في مدينة بني وليد شمال غربي البلاد.

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وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن بني وليد في البلاد إن "معلومات وردت من قبل أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي، تفيد بوجود رهائن بأحد الأوكار داخل المدينة، حيث انتقلت قوة إلى مكان وجود الرهائن وحررتهم".


وأشار المكتب إلى أن "الرهائن السبعة المحررين يحملون جنسيات مصرية وسودانية وتشادية، وقد حصلوا على الرعاية الصحية، وهم الآن في حماية المديرية".

وفي 16 سبتمبر الحالي، أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن تحرير 5 مخطوفين مصريين كانوا محتجزين في أحد الأوكار ببني وليد، وذلك بعد اقتحام مفارز تابعة له عدة أوكار للخارجين عن القانون في المدينة.


وسبق أن أعلن "اللواء 444 قتال"، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في 10 مارس الماضي، تحرير قرابة 120 مهاجرا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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