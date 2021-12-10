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الجمعة، 10-12-2021 01:34 م

ليبيا تعلن فتح الباب أمام عودة العمالة المصرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة الليبية في القاهرة اليوم فتح باب التسجيل لشركات الحاق العمالة المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية، تمهيدا للبدء في سفر وتوظيف العمالة المصرية بليبيا.

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وجاء في بيان سفارة ليبيا بالقاهرة: في إطار حرص دولة ليبيا على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجبلة من مصر والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية، طالبت السفارة شركات الحاق العمالة المصرية الراغبة في قيدها في السفارة على أن يكون تقديم المستندات المطلوبة عبر نافذة القنصيلية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا من كل أسبوع من تاريخه، وشددت القنصلية على الشركات الراغبة في قيدها لدى السفارة أن تقبل أي طلبات دون تقديم كل المستندات.


وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن هذا الإعلان جاء بعد توقيع بروتوكول التعاون لتبادل سفر العمالة بين الدولتين والموقع خلال الشهر الماضي في مدينة طرابلس الليبية بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية.


وأوضح أن شركاتنا تنتظر البدء في توظيف عمالتنا المصرية بدولة ليبيا الشقيقة للمشاركة في إعادة إعمارها، وأن هذا الإعلان الذي تنتظره شركاتنا جاء كبداية لتنظيم سفر العمالة المصرية عن طريق شركات التوظيف المصرية المرخصة فقط من الحكومة المصرية، وتحت إشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.


وأضاف أن سوق العمل الليبية سوق واعدة للعمالة المصرية، وأن توقعاتنا تشير إلى توظيف قرابة الـ2 مليون عامل مصري خلال 3 سنوات من بدء الإعمار، وأن سوق العمل بليبيا سوف يستوعب كل التخصصات من الأيدي العاملة المصرية.

روسيا اليوم

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