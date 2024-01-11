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الخميس، 11-01-2024 01:42 م

متى تبدأ أول ليلة في رجب؟.. وموعد بدء رمضان 2024

دعاء-شهر-رمضان


الوكيل الإخباري - متى تبدأ أول ليلة في رجب؟ سؤال يبحث عنه المسلمون في شتى بقاع الأرض، لما يحمله من قرب نسمات شهر رمضان المبارك، لأنه بحلوله يتبقى على شهر رمضان أقل من 60 يوماً.

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وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب، مساء اليوم الخميس 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجرية، 11 يناير/ كانون الثاني 2024، حيث تحدد دار الإفتاء المصرية، متى تبدأ أول ليلة في رجب، من خلال استطلاع رؤية هلال شهر رجب، وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

فإذا ثبتت الرؤية يكون يوم الجمعة الموافق 12 يناير هو أول أيام شهر رجب 1445هـ، وبناء عليه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس اليوم السابق وهو الخميس الموافق 29 من جمادي الآخرة لعام 1445 هـ و11 يناير 2024م.


أما في حال عدم ثبوت الرؤية يكون الجمعة هو المتمم لشهر جمادي الآخرة، ومن ثم فإنه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس يوم الجمعة الموافق 12 يناير/ كانون الثاني 2024م، وتمتد إلى فجر اليوم التالي" السبت" لتبدأ أول أيام شهر رجب.


وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قال في وقت سابق، إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، كشفت أن هلال شهر رجب لهذا العام، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة، وبالتالي فإنه فلكيا يوافق الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، تمام شهر جمادى الآخرة 1445هـ، وأول أيام شهر رجب 1445هـ، السبت 13 يناير/ كانون الثاني.


وقد اعتاد الأفراد على موافقة الحسابات الفلكية لموعد الشهر القمري، وهو أمر غير صحيح فالمسألة الشرعية موكلة لدار الإفتاء التي تعلن موعد شهر رجب من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في كل مكان.


يذكر أن نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

 

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