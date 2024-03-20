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الأربعاء، 20-03-2024 09:15 ص

مجلس الامن يعقد جلسة بشأن تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 المتعلق بلبنان

مجلس-الأمن


الوكيل الاخباري-عقد مجلس الامن الدولي الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة بشأن تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 المتعلق بلبنان.

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واستمع الأعضاء في الجلسة الى أحاطة بشأن القرار من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونِتسكا، واخرى من رئيس إدارة عمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا .

وأعربت المنسقة الخاصة في بيان صدر عن مكتبها ،عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبَي الخطّ الأزرق، وما وراءه، قائلةً إن "هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي".

وبحسب البيان ،توجّهت المنسقة للمجلس بالقول: "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسيّة من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقاً.


كما أعربت عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، فقالت: "لقد ذكّرت المعنيين من مختلف الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديداً الالتزام بحماية المدنيين".

 




 

 


 

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