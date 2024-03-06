مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "هيل" بأن المشروعين من مجلس النواب الأمريكي طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق TikTok.

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وقالت الصحيفة إن مشروع القانون "يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب".



ووصف الجمهوري مايك غالاهر والديمقراطي رجا كريشنامورتي تطبيقي ByteDance وTikTok بأنهما تطبيقان يشرف عليهما "خصوم أجانب".



ومن المتوقع أن يجبر هذا القانون شركة ByteDance الصينية (التي تملك تطبيق TikTok) على التخلي عن هذا التطبيق المخصص لتصوير ونشر مقاطع فيديو قصيرة او ستكون هذه المنصة محظورة في الولايات المتحدة.



وأضافت الصحيفة: "إذا لم تتخل الشركة عن TikTok، سيصبح توزيعه عبر App Store أو منصات استضافة ويب في الولايات المتحدة غير شرعي، الأمر الذي سيحظر استخدامه حتى بالنسبة للمستخدمين الحاليين".



وسيمنح مشروع القانون شركة ByteDance أكثر من 5 أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ للتخلي عن تطبيق TikTok.



وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مشروع القانون سيسمح لرئيس البلاد أيضا بحظر تطبيقات أخرى تشرف عليها أطراف أجنبية.