محافظة يابانية تعلن نيتها إعدام نحو 110 آلاف دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة اليابانية أنه سيتم في محافظة كاغاوا إعدام نحو 110 آلاف دجاجة بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم اليوم التأكد من الاشتباه في وجود فيروس شديد العدوى لإنفلونزا الدجاج في مدينة ميتويو بمحافظة كاغاوا. وهذه هي الحالة الثامنة في الموسم الجاري. ويوم أمس الاثنين تم تسجيل زيادة في موت الطيور.

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واعتمادا على ذلك أجري الفحص الطبي لمرض إنفلونزا الطيور، وتبين أنه إيجابي. تم اليوم الثلاثاء إجراء التحليل الجيني الذي أكد الاشتباه في الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى".



ووفقا لتقديرات وكالة "نوفوستي" تم في اليابان منذ 24 نوفمبر الماضي عندما تم تسجيل أول حالة للإصابة بهذا المرض في الموسم الجاري، إعدام نحو 930 ألف من الطيور. وفي الموسم الماضي تم في هذا البلد تسجيل 84 حالة للإصابة بالمرض، مما أسفر عن إعدام نحو 18 مليون دجاجة. وأدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار البيض في اليابان.

RT