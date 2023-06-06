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الثلاثاء، 06-06-2023 03:58 م

مدرعة "الناتو" تغرق في رومانيا

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الوكيل الإخباري- غرقت إحدى مدرعات "الناتو" لنقل الجنود من طراز Piranha 3 أثناء تدريبات Saber Guardian 23 الأضخم من نوعها والأكثر تعقيدا هذا العام للحلف.

وقد بدأت التدريبات واسعة النطاق متعددة الجنسيات والتي تحمل عنوان Saber Guardian 23 بمشاركة 10 آلاف عسكري من 13 دولة، إضافة إلى 1700 قطعة من المعدات العسكرية، في رومانيا يوم 29 مايو، ومن المفترض أن تنتهي 9 يونيو الجاري.

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وذكرت بوابة Defense Romania أن حادثة التدريبات العسكرية وقعت حينما حاول الجنود عبور فرع نهر بورتشا، ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان هذا خطأ من قبل العسكري الذي يقوم بتشغيل المدرعة أما أنها مشكلة فنية في المعدة العسكرية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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