انطلاق مناورات بحرية كبيرة للناتو في البلطيق

الوكيل الإخباري - بمشاركة أكثر من 30 سفينة حربية تابعة لدول "الناتو"، تنطلق في إستونيا تدريبات BALTOPS 23 العسكرية البحرية واسعة النطاق للحلف، حسبما أفاد بيان لقوات الدفاع الإستونية اليوم السبت.



ووفقا لقائد البحرية الإستونية، العميد البحري يوري ساسكا، فإن مناورات BALTOPS هذه ستدخل التاريخ لأنه لم يسبق لإستونيا أن تستقبل مثل هذا العدد الكبير من سفن الناتو حتى الآن.

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وأشار البيان إلى أنه "وصلت أكثر من 30 سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي والدول الشريكة في الحلف إلى إستونيا لإجراء التدريبات. وهذا العام تشمل المشاركة حلفاء من الولايات المتحدة والسويد وبولندا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وليتوانيا ولاتفيا، وفنلندا والنرويج."



وحسب البيان، فإن أكبر السفن المشاركة في التدريبات هي "يو إس إس ماونت ويتني" سفينة القيادة للأسطول الأمريكي السادس.



وذكرت البحرية الأمريكية في وقت سابق، أن ما مجموعه 50 سفينة وأكثر من 45 طائرة و6000 فرد سيشاركون في تدريبات BALTOPS 23، التي تستغرق حتى 16 يونيو الحالي.



وتجرى تدريبات BALTOPS البحرية السنوية منذ العام 1972، بهدف تحسين أداء الدول المشاركة في إجراء العمليات البرية والجوية والبحرية في منطقة بحر البلطيق. والأسطول السادس للبحرية الأمريكية هو المسؤول عن تنظيم التدريبات.

RT