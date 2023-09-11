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الإثنين، 11-09-2023 12:42 م

مدفيديف يدعو لسحب الدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى الرد بحسم على الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا.

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جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "زاخاروفا تتهم الولايات المتحدة بتدمير الوجود القنصلي الروسي في أراضيها. أحسن القادة الأوربيون، زعماء بروكسل المباشرين الصادقين، بتصريحهم للمواطنين الروس هكذا مباشرة ودون مواربة: أنتم مواطنون من الدرجة الثانية بالنسبة لنا".


ويرى مدفيديف أن ما فعله الاتحاد الأوروبي ليس "عقابا ضد النظام العدواني الإجرامي في الكرملين"، إنما هو ببساطة "بصقة في وجه كل مواطن روسي"، و"من جانبنا"، يقول مدفيديف، "لن نفرض قيودا انتقامية على مواطني الاتحاد الأوروبي فنحن لسنا عنصريين، على عكس العديد من قادة هذه البلدان التي خدم أقرابهم في قوات الأمن الخاصة للنازي. ومن يأتون إلى روسيا عادة يحبونها ويقدرونها".


وتابع مدفيديف: "سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي لفترة من الوقت. وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى بلادنا، وحينما يقوم البلهاء العابثون في بروكسل بالتغوط في سراويلهم (وتنانيرهم بطبيعة الحال)، لإخلاء السفارات، قبل أحداث معينة ومحددة للغاية. لنرى ما سيفعل هؤلاء الوحوش".


وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت قرارا، الأسبوع الماضي، يمنع دخول المواطنين الروس دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا، ونقل بعض الأغراض الشخصية من بينها الهواتف الذكية.

 

RT

 




 

 


 

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