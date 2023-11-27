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الإثنين، 27-11-2023 02:09 م

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وأخرى تطلق نحوها

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن الموعد الذي ستنفصل فيه مركبة "بروغريس" عن المحطة الفضائية الدولية، وعن موعد إرسال مركبات شحن أخرى نحو المحطة.اضافة اعلان


وجاء في تقرير صادر عن الوكالة:"تم تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة في القسم الروسي للفترة ما بين 24 و26 نوفمبر، وبدأت الاستعدادات لانفصال مركبة Progress MS-23 عن المحطة، المركبة ستنفصل عن وحدة Poisk الروسية التابعة للمحطة في 29 نوفمبر الجاري.. تم تجهيز معدات الانفصال وتجهيز معدات تزويد المركبة بالوقود".

وأشار التقرير إلى أن المركبة وبعد انفصالها عن المحطة ستحل محلها مركبة Progress MS-25 الروسية، والتي من المفترض أن تطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

وذكرت تقارير صادرة عن الوكالة أيضا أن روسيا تنوي إطلاق مركبة أخرى وهي Progress MS-28 نحو المحطة عام 2024، وأن هذه المركبة خضعت لعدة مراحل من الاختبارات قبل إرسالها لقاعدة "بايكونور" الفضائية، إذ يفترض أن تطلق من القاعدة على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a.

 




 

 


 

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