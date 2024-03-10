مسلحون يخطفون 15 طالباً من مدرسة في نيجيريا

الوكيل الإخباري - خطف مسلحون ما لا يقل عن 15 طالباً من مدرسة إسلامية في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر نيجيرية.

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جاء ذلك بعد يومين على خطف 280 طفلاً من مدرستهم في ولاية كادونا الخميس الماضي.



واقتحم مسلحون فجر أمس السبت قرية غيدان باكوسو في منطقة غادا وخطفوا 15 طالباً وفق ما ذكر مدير المدرسة ليمان أبو بكر.



وقال: «كان المسلحون يسيرون أمام المؤسسة مع امرأة خطفوها في جزء آخر من المدينة. استيقظ الطلاب على صراخها».



وأضاف أن المسلحين «خطفوا 15 طالباً تراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً واقتادوهم مع المرأة».



وتتزايد عمليات الخطف في شمال غرب البلاد. وعادة ما يطلق سراح المخطوفين بعد تسلم فدية من أقاربهم، في حين أن من لا يدفعون يقتلون على يد خاطفيهم وتترك جثثهم في الغابات.

الشرق الأوسط