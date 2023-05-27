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السبت، 27-05-2023 02:30 م

مصدر: كييف تستعد لقصف محطة زابوروجيه النووية

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الوكيل الإخباري- عبر زعيم حركة "نحن مع روسيا" في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف عن اعتقاده بأن القوات الأوكرانية تعد عملية عسكرية ستقصف فيها وتحاول الاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يرفع نظام كييف حاليا المخاطر حول محطة زابوروجيه النووية. يستعد المسلحون الأوكرانيون لعملية لقصف نهر دنيبر وإنزال قوات والاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية، وبالتزامن مع ذلك يحاول من خلال وسائل الإعلام الغربية تشكيل رأي عام أن روسيا هي التي ستكون المسؤولة عن وقوع كارثة نووية محتملة. هذه هي الاستراتيجية التي يستخدمها أعداؤنا".

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تسعى مسبقا لتبرير أعمالها الإجرامية الهادفة إلى محطة زابوروجيه النووية وهي منشأة الخطر التكنولوجي المرتفع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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