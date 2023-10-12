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الخميس، 12-10-2023 05:01 م

مصرع شخصين وإصابة آخرين بعد تحطم طائرة أسقطتها دفاعات روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فجر اليوم الأربعاء، أن شخصين قُتلا من جرّاء سقوط حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية خلال الليل.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، عبر تطبيق «تلغرام»، إن «منظومة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود أسقطت طائرة بدون طيّار كانت تقترب من المدينة».

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وأضاف: «نتيجة لتساقط الحطام، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص.

 

للأسف، هناك قتلى. لقد عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين، هما رجل وامرأة، تحت الأنقاض».


كما أصيب شخصان آخران بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى، وفقاً لغلادكوف.


وأوضح الحاكم أن الجريحين هما رجل يرقد حالياً في غيبوبة، وامرأة أصيبت بارتجاج في المخّ وحالتها خطرة.


وأضاف: «من المحتمل أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة».


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، فجر اليوم الخميس، على تطبيق «تلغرام»، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت، ليل أمس الأربعاء، (20,50 ت غ) هجوماً أوكرانياً بطائرة بدون طيّار في منطقة بيلغورود، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.


وكثّفت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية منذ بدأت، في يونيو الماضي، هجوماً مضادّاً لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها قوات موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.


والثلاثاء، تسببت قذيفة أوكرانية بمقتل مدنيين اثنين في منطقة بيلغورود أيضاً، وفقاً لغلادكوف.

 

البيان

 




 

 


 

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