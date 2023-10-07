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السبت، 07-10-2023 04:10 م

مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق ترشح السيسي وتكشف أرقام تأييده

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الوكيل الإخباري - أعلن أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، تلقي اللجنة أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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وسحب الممثل القانوني محمود فوزي الذي قدم الأوراق نيابة عن السيسي، نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كما قام بملء الإقرارات المطلوبة والتوقيع عليها وتقديم المستندات المطلوبة من المرشحين.


وبلغ إجمالي تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 424 تزكية، فيما وصل عدد تأييدات المواطنين المصريين له في الشهر العقاري مليونا و130 ألف تأييد.

وتقوم اللجنة باستخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية عد تأييدات المواطنين المصريين، وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.


وشهد اليوم الثالث لفتح باب الترشح للرئاسة تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.


وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح، وعقب انتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها وهي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

 

RT

 




 

 


 

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