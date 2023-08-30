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الأربعاء، 30-08-2023 01:45 م

مقاتلة روسية تدمر زورقا عسكريا أوكرانيا شرق جزيرة الأفعى

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير مقاتلة روسية من طراز "سو-30" لزورق عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية مع طاقمه شرق جزيرة الأفعى.

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وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت 4 زوارق عسكرية عالية السرعة في البحر الأسود مع قوة إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يبلغ عددها الإجمالي ما يصل إلى 50 شخصا.


وفي 22 أغسطس الجاري أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من منشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرق جزيرة الأفعى.

 

RT

 




 

 


 

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