مقاتل روسي: وصلنا إلى خط النهاية في تحرير أرتيوموفسك

الوكيل الإخباري - قال مقاتل من مجموعة "فاغنر"، "إن القوات الروسية تخوض معارك في تحرير أرتيوموفسك، ويجري القتال حاليا في ضواحي المدينة.

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وأشار المقاتل إلى أن العدو، لا يزال يحتفظ تحت سيطرته بأقل من كيلومتر واحد من المدينة.



وأضاف: "هناك الجانب الجنوبي من باخموت حيث جرت معارك عنيفة. فقط طريق أرتيوموفسك- إيفانوفسكويه يفصل بين العدو ووحدات الاقتحام الروسية. بقي تحت سيطرة القوات الأوكرانية فقط زاوية صغيرة. العدو على بعد 250 مترا، ولا يزال تحت سيطرته فقط بعض الدور السكنية ومنطقة صناعية".



كما أكد مقاتل آخر من مجموعة "فاغنر"، أن مفرزة هجومية روسية استعادت السيطرة على أحد الأحياء في ضواحي أرتيوموفسك.



وقال: "مر اليوم بشكل جيد، وفصيلتنا الهجومية أجبرت العدو على الخروج من معقله المحصن وتمكنا من تحرير مبنى من خمسة طوابق، تمركزنا هناك، وهرب العدو من هذا الموقع المحصن، تاركا الكثير من السلاح والعتاد".



وأعرب العسكري الروسي عن ثقته بأن القوات الأوكرانية لن تعود إلى هذه المواقع.



تقع مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الشمال من مدينة غولوفكا الكبيرة. وتعتبر أرتيوموفسك من محاور النقل المهمة لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس، وتستمر المعارك الشرسة هناك منذ عدة أشهر حتى الآن.

RT