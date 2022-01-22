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السبت، 22-01-2022 03:13 م

مواجهات عنيفة بين الميليشيات غرب ليبيا

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الوكيل الإخباري-أكدت مصادر أهلية متطابقة اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة غريان، التي تبعد 75 كيلومترا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارات وقعت في مصرف الجمهورية فرع القواسم بالمدينة، إضافة إلى مقهى بجواره، من جراء الاشتباكات بين مسلحين، استهدفوا أيضا محطة وقود قريبة بقذائف "آر بي جي".

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ولم تتضح على الفور أسباب الاشتباكات، ولكنه أمر معتاد في المدينة خلال الفترة الأخيرة، حيث تغيب مظاهر الأمن تماما.

 

وقالت المصادر إن المجموعات المسلحة تتصارع على النفوذ والتجارة غير المشروعة، في ظل فوضى السلاح الموجود بكثرة في أيادي المجرمين، حيث شهدت غريان، يوم الخميس، واقعة إطلاق نار من مجهولين على تجمع للأهالي، ليصاب أحد الشباب بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى مستشفى بالعاصمة.


تحركات "مريبة"
وقال الخبير الاستراتيجي الليبي العميد محمد الرجباني، إن المواجهات اندلعت على مدار عدة ساعات، حيث هوجمت محطة الوقود مرتين، وسط غياب تام للأمن، أو محاولة السيطرة على تلك المواجهات.


ولفت الرجباني، إلى أن هذه الاشتباكات جاءت بالتزامن مع اجتماع موسع عقده قادة الميليشيات في أحد الفنادق المشهورة بطرابلس، إطار تنسيق المواقف بين تلك المجموعات، حيث سبق أن صدرت تحذيرات محلية ودولية من اندلاع صراع وشيك بين المجموعات المسلحة المتصارعة بالعاصمة الليبية.


وتأتي تلك الاضطرابات في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الداخلية الليبية من احتمال وقوع عمليات إرهابية تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية.


وبحسب البيان، أرسلت الوزارة تعميمًا لجميع النقاط الأمنية، وطالبت بتشديد الحراسة وضرورة أخذ الحيطة والحذر، فضلًا عن متابعة المرافق الحيوية والمرور عليها، والتأكد من وجود القائمين على حراستها وتأمينها.

 

سكاي نيوز

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