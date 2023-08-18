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الجمعة، 18-08-2023 12:11 ص

موسكو.. محكمة تقرر احتجاز مواطن أجنبي بتهمة التجسس

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة "ليفورتوفو" شرقي العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، أمرا باحتجاز المواطن الأمريكي، جين سبيكتور، كجزء من قضية جنائية بتهمة التجسس.

وقضت المحكمة باحتجاز المواطن الأمريكي، جين سبيكتور، كجزء من "قضية جنائية بتهمة التجسس، وكإجراء لضبط النفس في شكل اعتقال". 

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية في المحكمة بسبب السرية.


هذا وقد تم اعتقال، جين سبيكتور، في سنة 2020، بتهمة التوسط في تقديم رشوة لمسؤولة في الحكومة الروسية.


وأعلن جهاز الأمن الفدرالي بجمهورية لوغانسك الروسية، عن اعتقال مواطن أوكراني خامس خلال شهرين في الجمهورية بتهمة التجسس، والتخابر مع نظام كييف.


كما تم اعتقال 4 جواسيس أوكرانيين في يونيو ويوليو الماضيين تخابروا مع الاستخبارات الأوكرانية، وزودوها بمعلومات حول مواقع وتحركات القوات الروسية، واعتقال موظف سابق في شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري في منطقة أومسك، بتهمة التجسس لصالح ألمانيا.


يشار إلى أنه بموجب القانون الجنائي الخاص بالتجسس في روسيا، يواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 عاما.

 

RT

 




 

 


 

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