الوكيل الإخباري - ترى الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا أنه من الضروري تعليق المساعدات لأوكرانيا بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد نهاية الشهر الماضي، حسب موقع Dennik M.



وقال الموقع في مقال نشره الأربعاء، إنه حسب الرئيسة، من الضروري احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز فيها حزب "سمير"، وهو حزب وعد الناخبين بأن كييف "لن تتلقى رصاصة واحدة" بعد الآن.. هذا الموقف لا يمكن تجاهله وإلا فسيكون ذلك "سابقة مؤسفة".

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وأشار الناطق باسم الرئاسة مارتن ستريجينيتس أيضا، في تعليق لـ Dennik M على قرار كابوتوفا، إلى ضرورة "احترام نتائج التصويت الديمقراطي".



وجرت الانتخابات في سلوفاكيا في 30 سبتمبر، وفاز حزب "سمير" بنسبة 22.94 بالمئة من الأصوات. وسبق أن شغل زعيمها روبرت فيكو منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات.



وكان فيكو قد عارض في السابق الدعم العسكري لأوكرانيا، وانتقد السلطات مرارا لقرارها نقل منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى كييف. كما اعتبر أن مقاتلات "ميغ-29" السلوفاكية أُرسلت إلى كييف في انتهاك صارخ لأحكام الدستور.



واعتبر فيكو أن "سلوفاكيا لديها مشاكل أكثر خطورة من أوكرانيا"، ووعد بـ"بذل كل ما في وسعه لبدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن".

RT