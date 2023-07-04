الثلاثاء 04-07-2023
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الثلاثاء، 04-07-2023 09:54 ص

مولدوفا تعتقد بعدم وجود صيغة مناسبة حاليا للتفاوض مع بريدنيستروفيه

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الوكيل الإخباري- قال أوليغ سيريبريان نائب رئيس وزراء مولدوفا لشؤون إعادة الدمج إنه لا تتوفر في الوقت الراهن صيغة للمفاوضات بين بلاده وبريدنيستروفيه لأنه من الصعب التفاوض وفقا لصيغة "5 + 2" السابقة.

وأضاف سريبريان: "عقد صيغة 5 + 2 في ظل الظروف الحالية بات أمرا مستحيلا. لا يمكن عقد أي مفاوضات بصيغة 5 + 2 إلا بعد تطبيع العلاقات بين كييف وموسكو. ليس لدينا صيغة أخرى للمفاوضات".

وشدد على أن "الوضع في المنطقة والعالم يتغير بسرعة كبيرة، لذلك يمكننا أن نفترض أنه في المستقبل القريب ستكون هناك فرصة جديدة للعودة إلى المفاوضات بشأن تسوية النزاع".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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