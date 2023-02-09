الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

كفرنجة : إزالة انهيارات وأتربة من شارع رئيسي في راجب

الأشغال تباشر نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

أمين عام الخارجية تعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

وزير الأشغال يشارك بأعمال المؤتمر الوزاري الثاني الأورو - متوسطي للنقل من أجل المتوسط

مديرية أوقاف الكورة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

فريق كوري جنوبي ينقذ 4 من منكوبي الزلزال في تركيا

اعتماد تخصص التكنولوجيا المالية والمصرفية في جامعة عجلون الوطنية

الكرملين: ما من أدنى شك في نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

شاهد : فريق الإنقاذ الأردني يواصل عمله في مناطق الزلزال - صور

نيكاراغوا.. الإفراج عن 222 معارضا غادروا إلى الولايات المتحدة

الخميس، 09-02-2023 07:31 م

نيكاراغوا.. الإفراج عن 222 معارضا غادروا إلى الولايات المتحدة

63e51c614c59b70f9f5df3a6


الوكيل الاخباري- أفرجت سلطات نيكاراغوا عن 222 من المعارضين السياسيين، وهم الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة حسب مصادر في المعارضة.اضافة اعلان


وقال سفير نيكاراغوا السابق لدى منظمة الدول الأمريكية، أرتورو ماكفيلدز، في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن "222 سجينا سياسيا في طريقهم إلى واشنطن، (بعدما) تم الإفراج عنهم".

بدوره قال خافيير ألفاريز، المواطن من نيكاراغوا المقيم في المنفى في كوستاريكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن زوجته وابنته اللتين تحملان الجنسية الفرنسية ايضا، من بين المفرج عنهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e51df942360461e14be990

قطري يتبرع بمليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

63e510e542360461e95d1a44

فريق كوري جنوبي ينقذ 4 من منكوبي الزلزال في تركيا

63e517fd42360461812a0c46

الكرملين: ما من أدنى شك في نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

63e50cb242360461e14be963

وزير الصحة السوري يدعو لاستدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد

image_750x_63e508e4505fa

الاتصالات الألمانية تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

63e4f32942360413a753c7ca

السيسي: مصر تحتاج 100 مليار دولار

أخبار متعلقة
63e491374c59b7410d7ecced

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن سجل نفسه في التاريخ كإرهابي

image - 2023-02-05T085359.058

الصين تعترض بشدة على قيام أمريكا بإسقاط المنطاد

_123401375_68db8c68-1d0f-466a-8d89-a4ab3be95b75

مستشار سابق في البنتاغون: واشنطن تدرك قرب هزيمة أوكرانيا

8

واشنطن.. 3 قتلى إثر إطلاق نار في مدينة ياكيما

image (8)

حليف لبوتين: إمداد الغرب لكييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية

63085065_6

نيويورك تايمز: انقسام في الناتو بشأن إمدادات أوكرانيا بالدبابات