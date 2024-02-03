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السبت، 03-02-2024 09:02 ص

واشنطن تؤكد ضرب 85 هدفا بسوريا والعراق ردا على هجوم البرج "22"

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الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت غارات على 7 منشآت في سوريا والعراق، ردا على الهجمات التي استهدفت قواتها بالمنطقة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني و"مليشيات تابعة له" لمهاجمة القوات الأميركية، مضيفا أن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في البرج "22" الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.


من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن قواتهم نفذت ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، واستهدفت فيلق القدس الإيراني و"المليشيات المرتبطة به".


وأضاف أن الرئيس بايدن أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له، حسب وصفه.


وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي أن الجيش بدأ مساء الجمعة تنفيذ ضربات للرد على هجوم القاعدة الأميركية في البرج "22" الذي اتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" بتنفيذه.


 




 

 


 

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