الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

استشهاد الفتاة مرح اليازجي نتيجة سوء التغذية في غزة

30717 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

الأربعاء، 06-03-2024 10:20 ص

واشنطن تتهم ناشطا من جنوب السودان بمحاولة تصدير أسلحة لبلاده

65e8150b4c59b70abc35fefb


الوكيل الاخباري- اتهمت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية أكاديميا وناشطا بارزا من جنوب السودان، بالتآمر لشراء وتصدير أسلحة بشكل غير قانوني للإطاحة بحكومة سلفاكير.

كما اتهمت السلطات أيضا رجل من سكان ولاية يوتاه ولد في جنوب السودان، بالتآمر لشراء وتصدير أسلحة بملايين الدولارات بشكل غير قانوني من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس سلفاكير.

اضافة اعلان

 

وفر الناشط بيتر بيار أجاك إلى الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الأمريكية قبل أربع سنوات بعد أن قال إن سلفاكير أمر بخطفه أو قتله.

وأصدرت واشنطن تأشيرة طارئة في ذلك الوقت لأجاك، 40 عاما، وعائلته بعد أن أمضوا أسابيع مختبئين في كينيا.

يعيش أجاك في ولاية ماريلاند حاليا.

وكشف النقاب عن شكوى جنائية اتحادية، يوم الاثنين، في أريزونا تتهم أجاك وأبراهام تشول كيش، 44 عاما من ولاية يوتاه، بالتآمر لشراء أسلحة بشكل غير قانوني من دولة ثالثة ونقلها إلى جنوب السودان، ما يشكل انتهاكا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون مراقبة الصادرات.

وشملت الأسلحة بنادق آلية "إيه كيه-47"، وقاذفات قنابل يدوية، وأنظمة صواريخ "ستينغر"، وقنابل يدوية، وبنادق قنص، وذخيرة، وأسلحة أخرى خاضعة لرقابة التصدير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e7fee24c59b72dd1231577

صحيفة تركية: الغرب يشن حربا "تخريبية" ضد روسيا

65e814524236040fb934bde4

إيلون ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين لحملة ترامب الرئاسية

WhatsApp Image 2024-03-06 at 10.15.48 AM

السعودية .. تطهير وتعقيم 6.284 موقعا في المدينة المنورة

65e6d3824c59b763b4556858

الصين تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحطة القمرية الدولية

Izyche4F7bcHT9OWZ3soNhfz3hdnn0Uuwmc3SOLl

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

65e807704236042d584d46a2

سحب الكرسي.. تصرف رئيس دولة الإمارات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي- فيديو

أخبار متعلقة
ERiCy5-WkAEz3mN

السودان يوافق على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع

65e4180b4c59b779215084e3

WSJ: الخرطوم رفضت طلبا لبناء قاعدة عسكرية إيرانية على البحر الأحمر

1076578632_0_1_3637_2047_1920x0_80_0_0_0ac99f1015e3dc9ccda0cf52d36eadc0

السودان يعتمد «منبر جدة» منصة وحيدة للتفاوض