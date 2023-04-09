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الأحد، 09-04-2023 09:54 ص

واشنطن تدعو بكين لضبط النفس مع بدء مناوراتها في مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري- دعت الولايات المتحدة، الصين إلى ضبط النفس، بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

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وبحسب واشنطن بوست، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، مساء أمس السبت، "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائمًا إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم".


وأضاف المتحدث "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتابع "ما تقوم به الصين عن كثب".


وبدأت الصين السبت في مضيق تايوان تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة، كما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأول من مناورات عسكرية تستمر حتى الاثنين المقبل.


وتأتي هذه التدريبات العسكرية في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

 

بترا

 




 

 


 

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