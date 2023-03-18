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السبت، 18-03-2023 10:37 ص

وكالة: المسيرات الأمريكية استأنفت التحليق فوق البحر الأسود

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الوكيل الإخباري- قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة استأنفت، يوم الجمعة، رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود، وذلك بعد أيام من حادث الطائرة بدون طيار "MQ-9 Reaper".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "RQ-4 Global Hawk" حلقت في منطقة البحر الأسود.

وبحسب المصادر نفسها فإن هذه هي أول رحلة من نوعها لطائرة بدون طيار منذ حادثة يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن البنتاغون قد صرح في وقت سابق بأن الحادث الذي وقع الثلاثاء، والمتمثل في سقوط مسيرة أمريكية من نوع "MQ-9 Reaper" في البحر الأسود، لن تمنع واشنطن من تنفيذ مثل هذه المهام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح الثلاثاء الماضي، أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن الطائرة بدون طيار اتجهت نحو الحدود الروسية، وعلى إثر ذلك أقلعت مقاتلتان من نوع "سو-27" لتحديد هوية الطائرة المسيرة، مشيرة إلى أن الأخيرة قامت بمناورة حادة، فقدت على إثرها السيطرة والتحكم في الارتفاع ما أدى إلى اصطدامها بسطح البحر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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