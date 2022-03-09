الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

مكتب أوقاف الطيبة يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

جهد تنظم مائدة مستديرة بمناسبة يوم المرأة في جامعة آل البيت

الخارجية: 1183 أردنيا وأسرهم غادروا أوكرانيا عبر الحدود

إجراء عمليتين نوعيتين في مستشفى المفرق الحكومي

منتدى دافوس يجمّد علاقاته مع روسيا

ألمانيا: لن نرسل طائرات حربية لأوكرانيا

مربوا الثروة الحيوانية: اللحوم البيضاء والحمراء متوافرة بزيادة عن حاجة السوق المحلي في رمضان

أبو الغيط: لم نبحث عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية

روسيا: طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع لصالح أوكرانيا

ألمانيا: لن نرسل طائرات حربية إلى أوكرانيا

الأربعاء، 09-03-2022 04:30 م

واشنطن ترفض تلبية المطالب الروسية الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني

thumbs_b_c_5b2031d80ec136509a252f8213063809


الوكيل الإخباري-قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند خلال جلسة استماع في الكونغرس مساء امس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران على الرغم من العقوبات" بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

اضافة اعلان


وردا على سؤال خلال الجلسة عما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت مثل هذه الضمانات الخطية لروسيا، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية "لا"، موضحة "لا نجري مفاوضات مع روسيا بشأن إيران".


وكانت روسيا التي فرضت عليها عقوبات بعد غزوها لأوكرانيا، طلبت ضمانات أميركية بألا تؤثر هذه الإجراءات على تعاونها مع إيران.


وقالت روسيا في بيان سابق، إن جميع القوى العالمية يجب أن تتمتع "بحقوق متساوية إذا تم إحياء الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6228d152c163d

ألمانيا: لن نرسل طائرات حربية لأوكرانيا

6228b8548aa2a

أبو الغيط: لم نبحث عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية

main_image6228cda96b6db

روسيا: طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع لصالح أوكرانيا

main_image6228d152c163d

ألمانيا: لن نرسل طائرات حربية إلى أوكرانيا

bigstock-Flags-Of-Ukraine-And-European-119936756-copy-990x556-1-780x470-1-780x470

أوروبا تنقسم بشأن عضوية أوكرانيا في الكتلة الأوروبية

622872a94c59b744490d9463

الجيش المصري يستعد لتصنيع سلاح بطلب من السيسي

أخبار متعلقة
wwww

بايدن : العقوبات ضد روسيا بديل حرب عالمية ثالثة

1054265446_267_0_2315_2048_1920x0_80_0_0_d0525719e1a013b5b68c7001bf807b9f

أوكرانيا: جهودنا مع الحلفاء نجحت في تفادي تصعيد روسي

ايران

إيران تفتتح مطارا في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

620ab4b107fa6

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

220221318477508585005

وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت

09704558-الناتو

روسيا : تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو يدعم التفاوض على الضمانات الأمنية