واشنطن ترفض تلبية المطالب الروسية الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني

الوكيل الإخباري-قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند خلال جلسة استماع في الكونغرس مساء امس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران على الرغم من العقوبات" بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

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وردا على سؤال خلال الجلسة عما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت مثل هذه الضمانات الخطية لروسيا، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية "لا"، موضحة "لا نجري مفاوضات مع روسيا بشأن إيران".



وكانت روسيا التي فرضت عليها عقوبات بعد غزوها لأوكرانيا، طلبت ضمانات أميركية بألا تؤثر هذه الإجراءات على تعاونها مع إيران.



وقالت روسيا في بيان سابق، إن جميع القوى العالمية يجب أن تتمتع "بحقوق متساوية إذا تم إحياء الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".

بترا

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