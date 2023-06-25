واشنطن وطوكيو تبحثان الوضع في روسيا على خلفية أحداث "فاغنر"

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية اليابانية أن سكرتير مجلس الأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحثا الوضع في روسيا على خلفية أحداث "فاغنر".

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وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أن الطرفين أكدا خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد عزمهما على مواصلة التعاون المكثف.



كما استمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى تقرير قيادة وزارة الخارجية اليابانية حول الوضع في روسيا.



وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

روسيا اليوم