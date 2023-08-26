واقعة غريبة تحرم سكان مدينة مصرية من المياه

الوكيل الاخباري- أفضت عملية سرقة فاشلة بمحافظة قنا في جنوب مصر إلى قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى الجنوبية، وذلك بعد محاولة سرقة "محبس" لخط الطرد الرئيسي، ما دفع شركة المياه إلى تقديم الاعتذار.



وانقطعت مياه الشرب بصورة كاملة عن مدينة قوص بالإضافة إلى بعض القرى المجاورة لها بمحافظة قنا، وسارعت على إثرها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إلى الاعتذار من السُكان المتضررين، موضحة أن الأمر نتيجة محاولة سرقة محبس رئيسي.

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وأكدت الشركة، اليوم السبت، أنه نتيجة لبعض أعمال التخريب الناتجة عن محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسي، اضطرت الشركة لقطع المياه.



وأوضحت أنها اضطرت لقطع المياه، لتخفيف ضغط الصرف الصحي، تجنباً لحدوث خسائر أكبر بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع، وأشارت الشركة إلى أنّه تم توفير سيارات مياه شرب، لتلبية احتياجات السكّان المتضررين الضرورية، وتجري السيطرة على الموقف وإصلاح العطب.