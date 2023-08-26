السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الشبول: الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة

اختتام دورة تصميم وبناء وإدارة المبادرات الشبابية

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

حريق محل تجاري في عمان

تهنئة المحامي مصطفى العماوي بمناسبة زواج ابنه

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

الخصاونة : الحكومة بالمراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

الأردنيون على موعد مع تغير ملموس على حالة الطقس

الملك يحضر الجلسة الختامية للملتقى الحكومي

السبت، 26-08-2023 07:42 م

واقعة غريبة تحرم سكان مدينة مصرية من المياه

64ea20a0423604551b1ea9f8


الوكيل الاخباري- أفضت عملية سرقة فاشلة بمحافظة قنا في جنوب مصر إلى قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى الجنوبية، وذلك بعد محاولة سرقة "محبس" لخط الطرد الرئيسي، ما دفع شركة المياه إلى تقديم الاعتذار.

وانقطعت مياه الشرب بصورة كاملة عن مدينة قوص بالإضافة إلى بعض القرى المجاورة لها بمحافظة قنا، وسارعت على إثرها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إلى الاعتذار من السُكان المتضررين، موضحة أن الأمر نتيجة محاولة سرقة محبس رئيسي.

اضافة اعلان

 

وأكدت الشركة، اليوم السبت، أنه نتيجة لبعض أعمال التخريب الناتجة عن محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسي، اضطرت الشركة لقطع المياه.

وأوضحت أنها اضطرت لقطع المياه، لتخفيف ضغط الصرف الصحي، تجنباً لحدوث خسائر أكبر بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع، وأشارت الشركة إلى أنّه تم توفير سيارات مياه شرب، لتلبية احتياجات السكّان المتضررين الضرورية، وتجري السيطرة على الموقف وإصلاح العطب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06-29-21-5110317

بيان شديد اللهجة صادر عن دولة الكويت

64ea2e3f4236045e9d25c17f

إعصار يسقط أشجارا ويدمر منازل ويخلف 6 مصابين في بنسلفانيا

64ea34664236044fa2248bc7

سوريا تدين بيانات فرنسية وأمريكية تتهمها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013

64ea2edf4236045a55757607

وسائل إعلام أوكرانية: انفجار قوي يهز مدينة كراماتورسك

64ea25cb4c59b7787f4610fc

قوات الدعم السريع تنفي تصريحات الجيش السوداني حول تدميره مخزن ذخائر تابعا لها

64ea150a4236045da45669b5

وزير المالية الروسي: أعضاء "بريكس" أصبحوا شركاء اقتصاديين رئيسيين لروسيا

أخبار متعلقة
64ea150a4236045da45669b5

مصر: بلدنا قوة إقليمية مستقلة قادر على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية

64e6fe0942360451134012d0

تراجع منسوب السدود في إسطنبول

64e676754c59b713061486a0

مصر.. إصابة 13 شخصا في حريق مصنع كرتون

64e526ed4c59b754d55d8885

مصر تكشف سبب طلبها الانضمام لمجموعة "بريكس"

64e44c2a423604257e40f4c9

اليابان تعلن موعد بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

64e33f964c59b75d6a3b81a1

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر