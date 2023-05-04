الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 11:58 ص

وزيرة خارجية فرنسا: حادث غريب وغامض

64536ab84c59b7504c37c446


الوكيل الإخباري- وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الهجوم بالمسيرات الذي تعرض له الكرملين فجر أمس الأربعاء بأنه "غريب" و"لا يزال بحاجة إلى تفسير".

وفي وقت سابق، ذكرت خدمة الكرملين الصحفية أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين وأنه تم تعطيلهما، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت لاحق أن بوتين لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم.

ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب نص المادة "عمل إرهابي"، بشأن محاولة السلطات الأوكرانية ضرب مقر الرئاسة الروسية في الكرملين باستخدام المسيرات.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_129438709_976_promo_01_ciii-nc

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

6453806842360429934f3515

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

64537a3b42360429964737e6

لبنان يعلن استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين

06349a2b-fd78-4c44-afca-40166dc5bfd3

فاجعة كونية يرصدها علماء الفلك

645207e44c59b74e916cb461

دمشق تدين استهداف أوكرانيا للكرملين: عمل إرهابي أحمق

6453545b42360412f0540b43

دنيبروبتروفسك تعلن عن مجموعة أضرار في مرافق البنى التحتية

أخبار متعلقة
main_image64525d598d9ac

أوكرانيا تنفي علاقتها بالهجوم على الكرملين

645258ba4c59b75996452200

موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد الهجمة الإرهابية على الكرملين

ecf29e57-37f3-4789-8d47-871260857572

الكرملين يعلن افشاله مخطط لمحاولة اغتيال بوتين بواسطة مسيرتين

644a472e4236040a4d5ccdc6

الكرملين يعلق على الحالة الصحية لأردوغان

image - 2023-04-25T090416.619

الكرملين يكشف حقيقة وجود شبيه لبوتين يظهر في المناسبات العامة

643e6db44c59b71d6e684f70

الكرملين يعلق على زيارة الرئيس بوتين إلى منطقة العمليات الخاصة