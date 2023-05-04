وزيرة خارجية فرنسا: حادث غريب وغامض

الوكيل الإخباري- وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الهجوم بالمسيرات الذي تعرض له الكرملين فجر أمس الأربعاء بأنه "غريب" و"لا يزال بحاجة إلى تفسير".



وفي وقت سابق، ذكرت خدمة الكرملين الصحفية أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين وأنه تم تعطيلهما، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.



وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت لاحق أن بوتين لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم.



ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب نص المادة "عمل إرهابي"، بشأن محاولة السلطات الأوكرانية ضرب مقر الرئاسة الروسية في الكرملين باستخدام المسيرات.

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روسيا اليوم