الأحد 09-07-2023
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الأحد، 09-07-2023 09:17 ص

الصين: ماتفيينكو ستزور البلاد على رأس وفد كبير

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ستجري في الـ9 من الشهر الجاري زيارة إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى ستستغرق 4 أيام.

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وقالت الوكالة: "بناء على دعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو ليجي، ستجري رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في الـ9 من الشهر الجاري زيارة إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى ستستغرق 4 أيام، لحضور الدورة الثامنة للجنة البرلمانية الدولية للتعاون بين الجمعية الفدرالية الروسية، والجمعية الوطنية لممثلي الشعب في جمهورية الصين الشعبية".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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