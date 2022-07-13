وزير الدفاع التركي : اتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، الاتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب بعد محادثات إسطنبول بين الموفدين الروس والأوكرانيين والأتراك لمحاولة إزالة العراقيل من أمام عمليات تصدير الحبوب من المرافئ الأوكرانية "انتهت رسميًا".



وسيوقع اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية الأسبوع المقبل، وسيُنشأ مركز تنسيق مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب، وفق وزير الدفاع التركي.

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