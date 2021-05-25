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الثلاثاء، 25-05-2021 04:03 م

وزير المالية المصري يكشف عن بناء 15 مدينة في وقت واحد

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الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم ببناء 15 مدينة في نفس الوقت.

وقال معيط خلال اتصال هاتفي مع "القناة الأولى" لبرنامج التاسعة، إن مصر كانت من أولى الدول في معدلات النمو، ولكن جائحة كورونا أبطأت الأمور بعض الشيء، ورغم ذلك نجحت في استعادة عافيتها مرة أخرى للتقدم إلى الأمام.

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وأشار وزير المالية إلى أن "مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم ببناء 15 مدينة في نفس الوقت، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت بتشييد أكبر شبكة طرق وكباري وأنفاق، وكان ترتيبنا على العالم قرب المائة وأصبحنا الآن ترتيبنا 33 على العالم في هذا الصدد، كاشفا أن مصر لديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وأصبحت لديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية على مستوى العالم".


وأوضح أن الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة واستطاعت خفض معدل الدين بمعدل 20%، ولولا أزمة كورونا لخفضته لـ 25% في ثلاث سنوات ما يعد أكبر تخفيض للدين تحققه أي دولة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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