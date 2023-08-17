اتفاق إيراني سعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين

الوكيل الإخباري - اتفق رئيس الأركان العامة الإيراني، ونائب وزير الدفاع السعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.

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وشدد الطرفان، وفق بيان الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، خلال اجتماعهما في موسكو، على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.



ولفت المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا اللقاء، إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وأكدوا ضرورة استمرار المحادثات والوصول الى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.