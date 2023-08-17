الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأعيان يقر معدل قانون الملكية العقارية

البنك الدولي يحول 15.5 مليون دولار لبرنامج أردني يعزز الفرص الاقتصادية

تنظيم قطاع الطاقة: إغلاق 23 مقلعاً مخالفاً في الرويشد - صور

وزير التربية يحسم الجدل : هذا موعد دوام المدارس

فاجعة تصيب عائلة أردنية بوفاة ابنها بصعقة كهربائية خلال حفل نجاح شقيقته بالتوجيهي

الأمن: نزيل يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

للطلبة الراغبين بالعمل في الخارج .. التخصصات المطلوبة إقليمياً

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية

الشياب: توزيع دوري لأطباء الاختصاص على المراكز الصحية ولا يوجد نقص بالأدوية

الخميس، 17-08-2023 01:04 م

اتفاق إيراني سعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين

64ddea804c59b76ab063b09b


الوكيل الإخباري - اتفق رئيس الأركان العامة الإيراني، ونائب وزير الدفاع السعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.

اضافة اعلان


وشدد الطرفان، وفق بيان الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، خلال اجتماعهما في موسكو، على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

ولفت المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا اللقاء، إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وأكدوا ضرورة استمرار المحادثات والوصول الى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64dd67e64c59b76b281b955a

الأولى منذ 2018.. زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة

63b9107973c8b

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

1692255459105

الادعاء يطلب بدء محاكمة ترمب بمحاولة التلاعب بنتائج انتخابات جورجيا

طط

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تبحث تسليم المهام للسلطات في مالي

1692215567793 (1)

الجامعة العربية وأكرانيا تؤكدان أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب

64dd2d164c59b776a5712975

مباحثات عسكرية روسية مصرية في موسكو

أخبار متعلقة
64c771ec42360437124b7672

طهران توجه رسالة "جادة" لسيئول

64c6c6584c59b7084403e74a

محاولة كييف الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى كارثة لأوروبا وأوكرانيا

64c6be6342360410cc41aa01

يرماك يعلن مناقشة "صيغة السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في السعودية

64c615084c59b7758872f63e

رئيس مجلس الأمن الروسي: سنلجأ لاستخدام السلاح النووي بهذه الحالة

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

64c2840242360431dd16d309

روسيا وزيمبابوي توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الذرية