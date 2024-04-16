الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024

تعيين الأستاذ الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية

هآرتس: قراصنة اخترقوا قواعد بيانات حساسة في إسرائيل

هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

مصدر إسرائيلي: كلما طال أمد الصراع أصبحت حماس أكثر تصلبا

"امتنعوا عن الرجوع".. طائرات الاحتلال تحذر سكان وسط غزة

الرئيس العراقي يلتقي الصفدي في مجلس النواب

شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

الثلاثاء، 16-04-2024 11:41 ص

وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

661e3156423604119b1060f4


الوكيل الاخباري- طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل، أن يكون رد طهران "محدودا وغير مبالغ فيه".

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، حيث تابعت: "في 11 أبريل، اتصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بهاكان فيدان ونقل المعلومات التالية إليه: إن جميع المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن إيران ستشن هجوما على إسرائيل. نريد أن يكون رد إيران محدودا وغير مبالغ فيه. فإذا كانت الضربة محدودة فسنرد وفقا لذلك".

اضافة اعلان

 

وأوضحت الجريدة أنه بعد هذه الكلمات طلب بلينكن من فيدان نقل هذه الرسالة إلى إيران. وقد التقى فيدان بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وطلب منه ردا متوازنا، محذرا من التصعيد لحرب إقليمية. ورد الوزير الإيراني بقوله: "سنرد بنفس القدر، لا أكثر". وأفادت "حرييت" بأن هذه الرسالة نقلت إلى الولايات المتحدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661e16ad4c59b77dd56aba59

رسالة أمريكية وصلت لبنان لتجنب التدخل بالمواجهات الكبرى

661e2d2a4c59b761f957a920

شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

661e2ade4236041cc12b7d47

لجنة الدفاع والأمن القومي في النواب الليبي تستنكر قرار تخصيص قطعة أرض لـ"أفريكوم"

2024-04-13T232052Z_1178510688_RC2Z57AJXZPW_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-IRAN

سفير إيران في تركيا: الرد على أي إجراء إسرائيلي ضدنا سيكون سريعا وشاملا

U4YmOMHktCsEVGRoPX5mnovX6gUjn8aIGMS6hymN

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتحويل الدراسة عن بعد في الإمارات

661e013342360419393a8172

طوكيو تؤكد مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الناتو

أخبار متعلقة
6619fbeb4236041ff9162ca1

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام إسرائيل

١

مسؤول أميركي: نتوقع أن تنفذ إيران ضربات داخل إسرائيل

6615065c423604152e028737

تطورات جديدة بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

554179_6_1712781147

تنسيق أميركي إسرائيلي بشأن هجوم إيراني محتمل

6615065c423604152e028737

كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب "بشكل مباشر"

66126c454236041c8008bbef

مستشار خامنئي: محور المقاومة سيحدد مستقبل المنطقة بزعامة إيران