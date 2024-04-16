وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

الوكيل الاخباري- طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل، أن يكون رد طهران "محدودا وغير مبالغ فيه".



جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، حيث تابعت: "في 11 أبريل، اتصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بهاكان فيدان ونقل المعلومات التالية إليه: إن جميع المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن إيران ستشن هجوما على إسرائيل. نريد أن يكون رد إيران محدودا وغير مبالغ فيه. فإذا كانت الضربة محدودة فسنرد وفقا لذلك".

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وأوضحت الجريدة أنه بعد هذه الكلمات طلب بلينكن من فيدان نقل هذه الرسالة إلى إيران. وقد التقى فيدان بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وطلب منه ردا متوازنا، محذرا من التصعيد لحرب إقليمية. ورد الوزير الإيراني بقوله: "سنرد بنفس القدر، لا أكثر". وأفادت "حرييت" بأن هذه الرسالة نقلت إلى الولايات المتحدة.