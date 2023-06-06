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الثلاثاء، 06-06-2023 04:53 م

وسائل إعلام: شعبية السياسيين الموالين لروسيا في أوروبا تزداد

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الوكيل الإخباري - كتب زعيم حزب الحرية النمساوي القومي اليميني هربرت كيكل، المعروف بآرائه الموالية لروسيا، أن لديه فرصة كبيرة ليصبح الزعيم القادم للبلاد، الأمر الذي سيخلق مشكلات لأوروبا.

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة Politico نقلا عنه، حيث تابع أن ذلك "سيخلق مشكلات كبيرة لأوروبا التي تحاول بالفعل التعامل مع هنغاريا، حيث يسيطر رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان على جميع أدوات السلطة الرئيسية بشكل منهجي".

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وقال كيكل: "إن النمسا ليست الدولة الوحيدة في المنطقة ذات الآراء المؤيدة لروسيا، حيث يحذر المسؤولون الأوروبيون دائما من أن انتصار القوات الموالية لروسيا في سلوفاكيا سيعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفوذا قويا ضد أوكرانيا، وسيضعف العقوبات المفروضة على روسيا وجهود الاتحاد الأوروبي لدعم كييف".


من جانبه قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن ذلك سيمثل "كارثة".
وتعهد كيكل باستخدام حق النقض النمساوي في المجلس الأوروبي لرفع عقوبات "الكتلة الحمقاء" عن روسيا. 

 

RT

 




 

 


 

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