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الخميس، 13-01-2022 07:10 ص

وسائل إعلام لبنانية: انفجار غامض يهز مدينتين - فيديو

لبنان 3


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن دوي انفجار سمع حوالي الساعة الثانية فجرا بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية جنوبي البلاد، لم تعرف أسبابه بعد.

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وذكرت إذاعة "صوت لبنان" أن سكان المنطقة شاهدوا نيرانا مندلعة في خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ"مسارعة عناصر من "حزب الله" الى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الاسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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