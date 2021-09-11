وفاة الأميرة السعودية دلال بنت سعود

الوكيل الاخباري- نعت عائلة العاهل السعودي الراحل، الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الجمعة، ابنتها الأميرة دلال، التي توفيت جراء صراع مرير مع مرض "السرطان".

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وعلى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود في "تويتر"، قالت العائلة: "ننعي أختنا الغالية الأميرة دلال بنت سعود التي توفت اليوم، ونقدم التعازي لأبناء وبنات الملك سعود وأشقائها الأمراء منصور وعبدالإله، وتركي، والوليد، وأبنائها الأمراء خالد وريم أبناء الوليد بن طلال..اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال، وإنا لله وانا اليه راجعون ".

المصدر: روسيا اليوم