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السبت، 02-09-2023 09:21 م

وفاة السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون

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الوكيل الاخباري- أعلن مركز ريتشاردسون للمشاركة العالمية وفاة بيل ريتشاردسون، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الطاقة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عن عمر ناهز 75 عاما.

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وقال ميكي بيرغمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، في بيان: “لقد توفي الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية"، مضيفا “لقد عاش حياته بأكملها في خدمة الآخرين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة في المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج".

وتابع: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية. لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما في الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".

يذكر أنه تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي تقديرا لعمله في مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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