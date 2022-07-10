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الأحد، 10-07-2022 12:04 م

وفاة المليارديرة ليلي صفرا

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الوكيل الإخباري - توفيت المليارديرة ليلي صفرا (87 عاماً)، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، أمس (السبت)، على ما أعلنت في بيان مؤسسة إدمون صفرا التي كانت رئيسة لها.

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وجاء في بيان المؤسسة: "لأكثر من عشرين عاماً، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها المحبوب إدمون، مقدمة الدعم لمئات الجمعيات حول العالم".


وتقام مراسم تشييع صفرا غداً في مدينة جنيف السويسرية.


وقد أمضت ليلي صفرا المولودة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، جزءاً من حياتها في موناكو وفي جنيف حيث فارقت الحياة.


وكانت صفرا قد تزوجت المصرفي اللبناني إدمون صفرا عام 1976 وورثت ثروته إثر وفاته في حريق إجرامي افتعله أحد ممرضيه داخل شقته في موناكو سنة 1999، في قضية أثارت ضجة كبيرة.


وعُرفت صفرا بتبرعاتها السخية، وقد دعمت خصوصاً البحوث لمعالجة المصابين بالباركنسون و"أمراض دماغية أخرى".


كذلك تبرعت بمبلغ 10 ملايين يورو لمؤسسة التراث في فرنسا، غداة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 2019.

 

الشرق الأوسط 

 




 

 


 

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