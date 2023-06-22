3 قتلى جراء انفجار غاز بمبنى سكني في كييف

الوكيل الإخباري - قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرون اليوم (الخميس) في انفجار غاز دمر جزئيا مبنى سكنيا من 15 طابقا في كييف، وفق حصيلة جديدة أعلنتها النيابة العامة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط قتيلين. وقرابة الظهر، عثر على جثة امرأة بين أنقاض الطابق السادس، حسبما ذكرت النيابة على منصة «تليغرام».



والانفجار الذي دمر بالكامل عددا من الشقق في طوابق مختلفة من المبنى الكائن في حي سكني بشرق كييف، وقع ليلا «ونجم على الأرجح عن تسرب للغاز»، وفق النيابة العامة.



ويعمل عناصر الإنقاذ على التأكد من عدم وجود مزيد من الأشخاص تحت الركام، فيما فُتح تحقيق بشبهة «انتهاك إجراءات السلامة»، وفق النيابة.



وأُنقذ 20 شخصا ونشرت أجهزة الطوارئ صورا للمبنى المدمر الذي تفحمت جدرانه بسبب الدخان.

الشرق الأوسط