أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين لفعل ذلك

وأضاف أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، في حين استشهد أكثر من 20 ألف طفل في قطاع غزة.
وأشار أردوغان إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، معتبرا أن لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة.
وبيّن أن إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى، كما تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع.
وشدد الرئيس التركي على أنه لا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، لافتا إلى أن ما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية.
