الثلاثاء 2025-09-23 10:01 ص
 

أردوغان: سأتفاوض مع ترامب على شراء طائرات F-35

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان
 
الثلاثاء، 23-09-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  أن تركيا ستتفاوض على شراء الطائرات إف – 35 المقاتلة خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك”.

 
 
