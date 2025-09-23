أردوغان: سأتفاوض مع ترامب على شراء طائرات F-35

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك”.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات مجهولة
-
تعطيل الأنشطة في 10 مدن كبيرة جنوبي الصين بسبب إعصار
-
بيان نيويورك: أي محاولة ضم تُعد "خطا أحمر" وتُعرض إسرائيل لعواقب وخيمة
-
الشرع يستبعد انضمام سوريا قريبا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" مع إسرائيل
-
السعودية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام
-
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين
-
ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة
-
مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم