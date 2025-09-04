"أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى

ونقل موقع "أكسيوس" عن المصدر قوله: "لا توجد خطوة أمريكية مهمة. حماس في هذه الأثناء لا تُخفّض مطالبها بما فيه الكفاية، ولا أحد لديه أرنب يسحبه من القبعة حتى الآن".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا حركة "حماس" يوم أمس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مؤكداً أن ذلك سيُغير الأمور سريعاً ويوقف الحرب.
هذا وأعلنت حركة "حماس" يوم أمس أنها لا تزال تنتظر ردّ إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في 18 أغسطس الماضي، الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأكّدت الحركة في بيان استعدادها للمضي قدماً في صفقة شاملة تتضمّن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل الإفراج عن عدد متّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وفتح المعابر لتلبية احتياجات القطاع، وبدء عملية الإعمار.
روسيا اليوم
-
