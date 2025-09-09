إدارة ترامب تطلق عملية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في شيكاغو

الثلاثاء 2025-09-09 08:34 ص
 

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الأمريكية عن إطلاق عملية إنفاذ للهجرة في مدينة شيكاغو، ما يصعّد من حدّة المواجهة مع القادة الديمقراطيين في ولاية إلينوي.اضافة اعلان


وقالت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة "إكس" إن عملية "ميدواي بليتز" ستستهدف "المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السجل الجنائي"، من دون أن تكشف تفاصيل عن كيفية تنفيذ المداهمات.

من جانبه، كتب عمدة شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون على "إكس" أن المدينة لم تُبلّغ مسبقًا بالعملية.

وأضاف: "نحن نعارض أي إنفاذ للهجرة بطابع عسكري من دون ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة، بسبب سجل وكالة الهجرة والجمارك في احتجاز وترحيل مواطنين أمريكيين، وانتهاكها لحقوق مئات المحتجزين".

وتشتهر الوكالة بمداهمات ينفذها عناصر ملثمون، وتعرّضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أساليبها.
 
 
