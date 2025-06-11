إسرائيل تبدأ تجنيد جيش من الحريديم مطلع يوليو

وقال اللواء شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة استماع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن عملية إصدار أوامر التجنيد لهذه الشريحة ستبدأ في يوليو القادم، وقد تتم على دفعة واحدة أو على مرحلتين.
وأشار طيب إلى أن الجيش سيعزز إجراءات الإنفاذ، قائلا: "سنعتمد أساليب مبتكرة لضمان الامتثال، تشمل نقاط تفتيش في مطار بن غوريون ووحدات اعتقال متنقلة".
لكن المتدينين المتشددين ذوي النفوذ السياسي، والذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون على إعفاءات، إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية، لكن هذه الإعفاءات والرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من طلاب المعاهد الدينية حتى سن 26 عاماً، أثارت الغضب العام.
ويعود إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد إلى عام 1948، لكن مع ضغط الأحزاب الدينية النافذة سياسيا، تضخمت الأعداد إلى عشرات الآلاف في الوقت الحالي.
وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بأن الإعفاءات "غير قانونية"، لكن التمديدات المتكررة وأساليب المماطلة الحكومية حالت دون إقرار قانون بديل.
وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، فعلت إسرائيل 360 ألف جندي احتياط، وهي أكبر عملية تعبئة لها منذ حرب عام 1973.
-
أخبار متعلقة
-
"تجاوزت حدودي".. ماسك يعتذر لترامب
-
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين
-
عدد القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس تجاوز عددها في العراق وسوريا
-
إدارة ترامب تخطط لترحيل آلاف المهاجرين إلى غوانتنامو
-
احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقة
-
50 جنديا إسرائيليا يعبرون الخط الأزرق في جنوب لبنان
-
جنرال ألماني يدعو لإعادة التجنيد الإجباري في بلاده
-
ضربة موجعة لأوكرانيا.. الجيش الروسي يقضي على تشكيلات "بابل" بالكامل