الأربعاء 2025-06-11 12:49 م
 

إسرائيل تبدأ تجنيد جيش من الحريديم مطلع يوليو

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن خطة لتجنيد 54 ألفا من الحريديم الذين تجاوزوا سن التجنيد دون استلام استدعاءات الخدمة العسكرية.

وقال اللواء شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة استماع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن عملية إصدار أوامر التجنيد لهذه الشريحة ستبدأ في يوليو القادم، وقد تتم على دفعة واحدة أو على مرحلتين.

اضافة اعلان


وأشار طيب إلى أن الجيش سيعزز إجراءات الإنفاذ، قائلا: "سنعتمد أساليب مبتكرة لضمان الامتثال، تشمل نقاط تفتيش في مطار بن غوريون ووحدات اعتقال متنقلة".

 

وتطلب إسرائيل من معظم الرجال اليهود أداء ما يقرب من 3 سنوات في الخدمة العسكرية تليها سنوات من خدمة الاحتياط، فيما تخدم النساء اليهوديات عامين إلزاميين.


لكن المتدينين المتشددين ذوي النفوذ السياسي، والذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون على إعفاءات، إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية، لكن هذه الإعفاءات والرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من طلاب المعاهد الدينية حتى سن 26 عاماً، أثارت الغضب العام.


ويعود إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد إلى عام 1948، لكن مع ضغط الأحزاب الدينية النافذة سياسيا، تضخمت الأعداد إلى عشرات الآلاف في الوقت الحالي.


وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بأن الإعفاءات "غير قانونية"، لكن التمديدات المتكررة وأساليب المماطلة الحكومية حالت دون إقرار قانون بديل.


وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، فعلت إسرائيل 360 ألف جندي احتياط، وهي أكبر عملية تعبئة لها منذ حرب عام 1973. 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال صعود بورصة موسكو معوضة بعض خسائرها

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يصدر بياناً حول إصابة ممرض بشظية بمحيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع

ارشيفية

فلسطين المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

ليلي

منوعات امرأة تخزّن القمامة في منزل فاخر بـ5 ملايين دولار تثير الجدل في شنغهاي - صور

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

تعبيرية

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في باكستان

تعبيرية

مناسبات أسرة موقع الوكيل تهنئ الزميلين أحمد حمدان وبراءة الشلالدة بقدوم مولودتهما "إلينا"

الديوان الملكي: نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد!

أخبار محلية الديوان الملكي ينشر صورا لجلالة الملك والملكة خلال مباراة النشامى



 
 





الأكثر مشاهدة