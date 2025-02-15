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الأمم المتحدة تدين الهجوم على اليونيفيل

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم، الهجوم على قافلة تابعة لليونيفيل بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس.اضافة اعلان


وأصيب في الهجوم، عدد من حفظة السلام على يد مجموعة من المتظاهرين على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار، كما أضرمت النيران في مركبة تابعة لليونيفيل.

وقال غوتيريش في بيان صدر باسمه ان "مثل هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق، ويجب محاسبة الجناة".

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، مشيرا الى أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقد تشكل جرائم حرب.

وأكد مواصلة الخوذ الزرق العمل في لبنان لدعم الطرفين في الوفاء بالتزاماتهما بموجب قرار مجلس الأمن 1701 (2006) لافتا الى انه وعملا بالقرار المذكور يجب السماح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بحرية التنقل غير المقيدة في جميع أنحاء لبنان في تنفيذ الأنشطة المكلفة بها.

وحث الأمين العام الأطراف مرة أخرى على الوفاء بالتزاماتهم والعمل على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وهدفه النهائي، وهو وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

بترا
 
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